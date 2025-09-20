Via ai lavori per la “Rotatoria Papa Francesco” in via Corsica



TERMOLI. Sono ufficialmente iniziati i lavori di sistemazione della rotatoria di via Corsica, recentemente intitolata alla memoria di Papa Francesco con delibera della Giunta comunale n. 162 dell’11 luglio 2025. Al momento, le operazioni riguardano la posa degli arredi urbani e delle prime strutture decorative, tra cui le pietre commemorative che porteranno incisi i valori fondanti del pontificato: carità, unità, misericordia, chiesa.

Sul posto, operai specializzati e mezzi comunali stanno procedendo con l’installazione dei materiali, sotto la supervisione della Polizia Locale per garantire la sicurezza stradale. L’intervento si colloca in un contesto più ampio di valorizzazione urbana e spirituale, promosso dalla Parrocchia San Timoteo e sostenuto dall’amministrazione comunale.

La rotatoria, situata tra via Corsica e viale Marinai d’Italia, diventerà un punto di riferimento simbolico per la città, in omaggio al legame profondo tra Papa Francesco e la comunità termolese, consolidato negli anni grazie alla figura di don Benito Giorgetta.