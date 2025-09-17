Via Firenze “poco sicura”, chiusa dalla Polizia locale

TERMOLI. Non c’è tregua per i residenti di contrada Porticone e dopo il guasto alla condotta idrica, che ha causato disservizi nell’erogazione di acqua potabile ieri, stasera fuoriuscita di fango ha ingombrato parte della carreggiata. Una circostanza che ha provocato anche un incidente, con un ragazzo in scooter che è rovinato a terra, ferendosi a un ginocchio.

Sul posto gli agenti della Polizia locale di Termoli. Precauzionalmente, la strada è stata chiusa e la circolazione deviata sulle strade parallele.