Via libera al Piano triennale del personale Asrem 2024-2026

MOLISE. La struttura commissariale della Regione Molise ha dato il via libera al Piano triennale 2024-2026 del fabbisogno di personale dell’Azienda sanitaria regionale (Asrem).

Il documento definisce le diverse figure professionali da assumere attraverso concorsi pubblici, stabilizzazioni e procedure di mobilità interna, in modo da garantire il corretto funzionamento dei servizi sanitari regionali.

L’ok dei commissari Marco Bonamico e Ulisse Di Giacomo è arrivato dopo che l’Asrem ha fornito chiarimenti ai ministeri della Salute e dell’Economia sulle metodologie utilizzate per determinare il fabbisogno e sul calcolo dei costi annuali del personale.

Con l’approvazione del piano, la Regione Molise punta a rafforzare l’organico sanitario, rispondendo alle esigenze dei cittadini e garantendo continuità e qualità dei servizi sul territorio.