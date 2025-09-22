Volontari e mezzi di soccorso, il tributo a un impegno garantito giorno dopo giorno

TERMOLI. Sono i volti di coloro che si prodigano con dedizione e umanità ad alleviare le sofferenze altrui e accorrere in caso di emergenza.

Un momento di profonda spiritualità e riconoscenza ha unito la comunità termolese ieri sera presso la Chiesa di San Francesco, nel pieno delle celebrazioni di San Pio, dove si è svolta la cerimonia di benedizione delle associazioni di volontariato e dei mezzi di soccorso. Un appuntamento ormai sentito, che celebra il cuore pulsante della solidarietà cittadina.

Davanti a una nutrita partecipazione di cittadini, autorità civili e religiose, che ha voluto sottolineare il valore umano e cristiano dell’impegno quotidiano dei volontari: «Ogni ambulanza, ogni divisa, ogni gesto di aiuto è un segno concreto di amore verso il prossimo. Benedire questi mezzi significa benedire le mani e i cuori di chi li guida».

Presenti le principali realtà associative del territorio e le associazioni di primo soccorso e assistenza sociale. I mezzi di emergenza, schierati ordinatamente sul sagrato, hanno ricevuto la benedizione tra gli applausi dei presenti e il suono delle sirene, in un gesto simbolico di vicinanza e gratitudine.

L’iniziativa ha voluto ricordare i tanti volontari che, silenziosamente, operano ogni giorno per la sicurezza e il benessere della collettività. Una componente della nostra società che ri rivela quotidianamente fondamentale.