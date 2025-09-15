SANTA CROCE DI MAGLIANO. Zaini e benedizione: un nuovo anno di scuola nella comunità di Santa Croce di Magliano

L’inizio di un nuovo anno scolastico porta sempre con sé emozioni, attese e buoni propositi. Anche nella comunità di Santa Croce di Magliano, durante la celebrazione domenicale, bambini e ragazzi hanno vissuto un momento speciale: la benedizione degli zaini, guidata dal parroco don Costantino con uno schema di preghiera pensato proprio per loro.

Non si tratta di un gesto scaramantico o di un semplice rito esteriore. La benedizione degli zaini è un segno che ricorda a studenti, genitori e insegnanti che la scuola è un dono grande, un bene da custodire con gratitudine. L’istruzione, che spesso diamo per scontata, è in realtà una preziosa opportunità: in tante parti del mondo resta ancora un privilegio riservato a pochi.

Gesù è il Maestro per eccellenza. In lui ogni educatore trova ispirazione e ogni studente un punto di riferimento. Nel Vangelo vediamo il giovane Gesù che cresce “in sapienza, età e grazia”, capace di ascoltare e di porre domande profonde che stupiscono persino i dottori della legge. Anche oggi Egli ha una parola e un dono per chi si mette in cammino all’inizio di un nuovo percorso scolastico.

Invocare lo Spirito del Signore significa affidare a Lui i giorni di studio e di crescita, perché scuola e vita, fede e conoscenza, possano camminare insieme. È questo l’augurio che la comunità di Santa Croce di Magliano rivolge ai suoi ragazzi: crescere illuminati dalla grazia e dalla luce di Cristo, Maestro e guida di ogni uomo.