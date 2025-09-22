Zenit, chiusa la stagione estiva: 40mila passeggeri tra Tremiti e Croazia

Guidotti: “Soddisfatti dei risultati, premiato l’impegno di tutto il gruppo”

TERMOLI. Con la giornata di domenica si è ufficialmente conclusa la stagione estiva 2025 dei collegamenti marittimi di Zenit tra Termoli, le Isole Tremiti e la Croazia. Un bilancio che Domenico Guidotti, alla guida della compagnia Gs Travel, definisce positivo, con circa 40.000 passeggeri trasportati, in linea con i numeri dello scorso anno.

“Possiamo ritenerci soddisfatti – ha dichiarato Guidotti – sia per le tratte nazionali che per quelle internazionali. La Croazia ha registrato buoni risultati e per il futuro ci sono già contatti e nuove attività in vista della stagione 2026. Lavoriamo per garantire qualità ed efficienza, sia a bordo che a terra, grazie all’impegno delle agenzie e degli equipaggi”.

Uno degli aspetti sottolineati è la puntualità: i collegamenti per le Tremiti hanno mantenuto tempi di percorrenza regolari, tra i 40 e i 50 minuti, “dalla partenza all’ormeggio, non solo dalla fase di navigazione pura, ma dall’attimo in cui si mollano le cime”, ha precisato Guidotti. Anche la rotta per la Croazia, della durata di circa 5 ore e 30, ha rispettato gli standard programmati, ricevendo apprezzamenti dai viaggiatori.

“Il risultato non è frutto del caso – ha aggiunto – ma del lavoro quotidiano dietro i motori, delle verifiche costanti e dei sacrifici del nostro personale. Tutto ciò ha permesso di affrontare la stagione senza alcun tipo di criticità”.

Guardando avanti, Guidotti annuncia che per il 2026 “non mancheranno novità, sia per le Tremiti che per la Croazia”, con l’obiettivo di consolidare la presenza della compagnia sul mercato turistico e offrire ai passeggeri standard sempre più elevati.

Un bilancio, dunque, che conferma la Zenit come punto di riferimento per i collegamenti dall’Adriatico verso le isole e le coste croate.