Zenit in navigazione verso Ploce: comfort, velocità e paesaggi da sogno

TERMOLI. Il catamarano veloce Zenit è arrivato al porto croato di Ploce in poco più di 4 ore e 30 minuti invece delle 5 ore e 20 previste, viaggiando a circa 32 nodi di velocità, garantendo il massimo comfort ai passeggeri, rimasti incantati dal paesaggio circostante delle isole già prima dell’approdo.

Una parte di essi prosegue per Medjugorje, accompagnati da una guida spirituale, per vivere un’esperienza unica nella magia di un luogo dove spiritualità e fratellanza creano un’atmosfera che affascina anche chi non è credente.

Un altro gruppo ha scelto di visitare le tante bellissime località vicine: Dubrovnik, Korcula, Hvar, Spalato, Makarska, chi usufruendo dei pacchetti predisposti dall’agenzia Miramed, chi, con maggior spirito di avventura, muovendosi autonomamente.

“È una grandissima soddisfazione essere riusciti a riaprire questa linea contando solo sulle nostre risorse, sia finanziarie che umane”, dichiara il CEO della Guidotti Ships, Domenico Guidotti, facendo in modo che tutto abbia funzionato per il meglio. “Ringrazio l’equipaggio dello Zenit e l’agenzia della Gstravel, che ha organizzato e coordinato tutto da terra. È solo l’inizio di un percorso che ci vede impegnati al massimo per migliorare e rendere ancora più confortevole questa linea e creare, al tempo stesso, nuove opportunità di turismo esperienziale il prossimo anno. Vorrei inoltre ringraziare sentitamente tutte le autorità intervenute all’inaugurazione della linea e quanti, sia nel settore pubblico che militare, si sono adoperati per l’organizzazione e la buona riuscita di tutta l’operazione”.