Zenit in viaggio verso Ploce, riapre la porta d’Oriente

TERMOLI. Un tempo splendido quello che stamani ha accolto i turisti in procinto di imbarcarsi sul catamarano Zenit, della Gs Travel.

Salpata poco dopo le 9.30 la nave che ha riaperto il collegamento internazionale transfrontaliero marittimo con Ploce e la costa croata, dov’era attesa poco dopo l’ora di pranzo.

Oltre 70 i passeggeri di questo restart, che vuol rappresentare una nuova frontiera di sviluppo per direttrici turistiche esperienziali e anche di turismo religioso. Pacchetti adeguati e la possibilità di solcare con comodità il mare Adriatico, dalle due sponde.

Il progetto Termoli Porta d’Oriente, sin da quando ebbe luogo la prima volta, se ne parlò nell’autunno 2001, nell’allora cinema Lumière, con l’amministrazione Montano in prima linea, ha vissuto stagioni alterne, soprattutto con l’intervento pubblico poi ammarato.

Ora, la scommessa imprenditoriale di Gs Travel e Domenico Guidotti necessita di supporto istituzionale per la promozione della tratta e di fare rete, perché è inevitabile come possa essere una chance nei due sensi.

Il ritorno della Zenit è previsto per domenica 14 e avremo modo di testare il gradimento dei viaggiatori. Più movimento passeggeri (in attesa di sapere se ci sarà mai anche quello merci) nel porto di Termoli c’è, più volume turistico viene realizzato, per questo gli imbarchi sono una risorsa.

Partenza avvenuta con la presenza della Guardia costiera, della Guardia di Finanza del Roan, dell’autorità marittima di Bari.