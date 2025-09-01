X
lunedì 1 Settembre 2025
Andrea Scutti

  • Redazione
  • Auguri

GUGLIONESI. Buon compleanno al nostro “uomo” di casa, Andrea Scutti!

“Oggi spegni 26 candeline, ma per noi sembra ieri che ti tenevamo tra le braccia. Ogni anno che passa ci rendiamo conto di quanto tu sia diventato speciale, attento, scrupoloso, saggio, curioso, coraggioso e pieno di vita. Ci rendi orgogliosi ogni giorno con il tuo sorriso e il tuo cuore grande.
Anche se nonna “Rosy” non è più qui con noi, sappiamo che dall’alto ti protegge sempre, ti guida e ti sorride, orgogliosa dell’uomo che sei diventato.
Ti auguriamo una giornata piena di gioia, risate e abbracci sinceri. Buon compleanno amore nostro, ti vogliamo un mondo di bene! Mamma, papà, Fede, zia Alberta e tutta la big family”.

