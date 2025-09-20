Auguri per i 70 anni a Nicoletta Di Zillo

TERMOLI. Con immenso affetto e profonda gratitudine, tutti i familiari si stringono attorno a Nicoletta Di Zillo nel giorno del suo 70° compleanno, celebrando una donna straordinaria che ha saputo donare amore, forza e saggezza in ogni momento della sua vita. Settant’anni vissuti con dignità, generosità e instancabile dedizione alla famiglia, ai valori autentici e alle piccole grandi gioie quotidiane. O

Oggi, tutti coloro che le vogliono bene le rivolgono un augurio speciale, colmo di emozione e riconoscenza, per un futuro ancora ricco di sorrisi, serenità e momenti da custodire nel cuore. Buon compleanno, Nicoletta! Il tuo esempio illumina il cammino di chi ti è accanto.