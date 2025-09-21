Buon compleanno a Maria Scardocchia

GUGLIONESI. Festeggia oggi i suoi 70 anni la dottoressa Maria Scardocchia, per tanti anni punto di riferimento per intere generazioni di guglionesani. Professionista stimata e amata, ha saputo unire rigore e competenza a una grande umanità, accompagnando i suoi pazienti non solo con la medicina, ma anche con parole di conforto e attenzione autentica.

Oggi, che si gode la meritata pensione, resta nel cuore di chi ha avuto la fortuna di incontrarla: una dottoressa che è stata non solo guida, ma anche presenza rassicurante, quasi “di famiglia”.

“Cara doc, buon compleanno! Che i 70 anni siano l’inizio di una nuova stagione serena e luminosa, ricca di affetti, gioie e momenti indimenticabili. Tanti auguri di buon compleanno, dottoressa del mio cuore!”.