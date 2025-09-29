Buon compleanno Giovanni!

TERMOLI. Oggi il simpaticissimo e mitico Giovanni Cannarsa compie 76 anni. Personaggio conosciutissimo a Termoli, tra tutti gli amici più stretti – perché si sa, a Termoli se non hai un soprannome, chiamare una persona per nome e cognome non basta: difficilmente si capisce di chi si parla. Ed ecco allora che spunta l’appellativo, e Giovanni pure ha il suo.

In questa sua giornata di festa gli facciamo i migliori auguri, con l’augurio che possa festeggiarne ancora tanti. A Giovanni vanno gli auguri sinceri della sua grande famiglia e anche da parte della nostra redazione.