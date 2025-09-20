Cosimo De Luca compie 60 anni

TERMOLI. Compie oggi, 60 anni, Cosimo De Luca. Per lui auguri speciali: «Caro Cosimo oggi è un giorno speciale e noi vogliamo farti i nostri più sinceri auguri per i tuoi 60 anni e per questo traguardo così importante: la pensione! Dopo tanti anni di duro lavoro, finalmente arriva il momento di goderti il meritato riposo!

Ti auguriamo una nuova fase della vita ricca di serenità, tempo per te e per le tue passioni e naturalmente tanti momenti felici insieme ai tuoi cari. Che questa nuova avventura ti porti solo cose belle! Tantissimi auguri di cuore dai tuoi amici e vicini di casa, Michele, Fabiana, Gabriele e Giulia».