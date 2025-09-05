ROTELLO. Felice Di Stefano e Nicoletta Tuccia hanno detto Sì.

In questo giorno cosi speciale, le vostre famiglie siuniscono in un grande abbraccio, da Rotello a Benevento, nel segno dell’amore che vi lega.

Vi auguriamo che il vostro matrimonio sia l’inizio diun cammino ricco di complicità, serenità e gioiecondivise.

Che possiate costruire una casa piena di sorrisi,valori autentici e ricordi indimenticabili. Oggi celebriamo non solo l’unione di due persone,ma anche quella di due storie, due tradizioni e duecuori che hanno scelto di diventare uno solo.

Con affetto e infinita gioia,le vostre famiglie.