Fiori d’arancio per Angelo Lavecchia e Lucia Tuzio

COLLETORTO-MATERA. Auguri speciali per Angelo Lavecchia e Lucia Tuzio: «Una giornata speciale che racchiude tutta la bellezza e il senso di una vita insieme. Sabato scorso, 27 settembre 2025, Angelo Lavecchia e Lucia Tuzio si sono uniti in matrimonio nella chiesa di San Giovanni Battista a Matera. Una cornice bellissima per suggellare il sì per la vita espresso davanti a Dio nella gioia di questo sacramento accompagnati da familiari, parenti e amici giunti da ogni dove. Agli sposi auguri pieni di amore da Daniela e Lara, amiche di sempre, e da tutti coloro che hanno condiviso la celebrazione e la festa».