“Generazione 100”: Marilina Mancini tra i talenti del futuro

CAMPOBASSO. Un grande traguardo per Marilina Mancini, studentessa del Liceo Scientifico Romita di Campobasso, per il brillante superamento dell’Esame di Maturità 2025. con la votazione di 100 e lode.
Il Consiglio regionale del Molise le ha conferito un prestigioso riconoscimento nell’ambito dell’iniziativa “Generazione 100 – Talenti che costruiscono il futuro”.
«Per l’impegno, la costanza e i risultati di eccellenza raggiunti nel percorso di studi secondari di secondo grado, concluso con il conseguimento del diploma con votazione di 100 e lode nell’anno scolastico 2024/2025. Il merito scolastico rappresenta un patrimonio per l’intera comunità molisana, che con orgoglio guarda al futuro grazie ai suoi giovani più brillanti».
Un riconoscimento che premia non solo i risultati, ma anche la determinazione e la passione di Marilina, esempio di talento. Auguri sinceri per questo brillante successo e per i tanti traguardi futuri che l’attendono!