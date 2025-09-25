SAN GIULIANO DI PUGLIA. I 40 anni di Mariapina Persichillo.

«Era quel momento del giorno che ci invita a contemplare il tramonto all’orizzonte, quando, quel 25 settembre, attendeva la nascita di un nuovo sole, che intrecciava la sua luce con quella del tramonto per accogliere una bambina.

Fin dai suoi primi vagiti, la sua folta chioma mostrava la corona di una Miss: la piccola regina tanto desiderata dai suoi fratelli. Il legame ombelicale rimase forte, anche se, fin dai primi passi, si rivelò la chiarezza della sua assoluta indipendenza.

Lasciami camminare da sola: così si liberò dalla mano che la guidava, una bambina desiderosa di affermare la sua libertà, concessa senza esitazioni né inganni, senza pressioni né divieti, accompagnata solo da consigli nati dal dialogo e dalla riflessione, per prendere decisioni importanti. Libertà ottenuta attraverso la fiducia di un impegno costante e sincero, guidata da un profondo senso del dovere.

La valutazione dei tuoi successi si svolge alla luce del sole, che compete con te oscurando i suoi raggi di fronte all’eccellente percorso che hai compiuto attraverso le diverse fasi della vita, prefigurando un futuro ancora più luminoso.

Oggi, Maria Pina, per festeggiare il tuo compleanno, hai scelto i colori con cui dipingere il capolavoro del giorno più memorabile della tua vita, il dono di un viaggio lontano, atteso e indimenticabile:

Alle Maldive, un paradiso terrestre, legato alla natura e al mare, dove hai fatto foto e video tra mante e delfini, rilassarti su spiagge di sabbia fine, percorrere sentieri tra le isole e goderti i tramonti spettacolari. Esplorando le ricche barriere coralline per lasciarti avvolgere dalla serenità delle spiagge di sabbia bianca e dal sussurro del mare… ma anche lasciarti cullare dall’ altalena sospesa sull’acqua nell’infinita dolcezza della felicità.

Ti auguro il meglio per questo magnifico compleanno, da tua madre, che ti porta sempre nel cuore.

Elisa, 25 settembre 2025».