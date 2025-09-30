COLLETORTO-BERTINORO. Il battesimo di Noah Fiore è stato celebrato lo scorso sabato, 27 settembre 2025, nella parrocchia di Santa Maria Nuova di Bertinoro, per la gioia dei genitori: Tiziano Fiore e Martina Natali, nonché di padrino e madrina, Maurizio Campanelli e Katiuscia Di Stefano.

«Hai compiuto il primo passo lungo il cammino di vita cristiana, Gesù ti sarà sempre accanto, insieme a tutta la famiglia, con il suo immenso amore. Al piccolo auguri di cuore dai nonni, dai bisnonni, dagli zii e dai cugini».