Jolanda Agosto e Stefano Gioia

TERMOLI. Nozze di platino in casa Agosto-Gioia, Jolanda e Stefano festeggiano 65 anni di matrimonio.

«Papà e mamma, oggi, 12 settembre, festeggiate 65 anni di matrimonio, un traguardo incredibile! Siete un esempio di amore, dedizione e forza per noi tutti.

Da Ceglie Messapica a Foggia, da Foggia a Milano e infine a Termoli, la vostra vita insieme è stata un’avventura meravigliosa.

Noi, sei figli, vi ringraziamo per l’educazione che ci avete trasmesso, per i valori che ci avete insegnato e per l’amore che ci avete dato. Anche se gli anni passano, la vostra saggezza e i vostri consigli sono ancora preziosi per noi.

Tutta la famiglia vi augura buon anniversario di matrimonio! Vi vogliamo bene e siamo grati di avervi come genitori».