La laurea di Luna Buonaiuto

TERMOLI-VASTO-TORINO. Con immensa gioia e profondo orgoglio, celebriamo il brillante traguardo di Luna Buonaiuto, laureata magistrale in Architettura Costruzione e Città presso il Politecnico di Torino, con il massimo dei voti: 110 con lode e menzione d’onore. La sua tesi, dal titolo “La città visibile. Pianificare nell’incertezza”, è un’opera che unisce rigore accademico e sensibilità urbana, frutto di un percorso condiviso tra Torino e Skopje, sotto la guida della Prof.ssa Isabella Maria Lami, della Prof.ssa Elena Todella e della Prof.ssa Ognen Marina. Un lavoro che riflette la capacità di Luna di affrontare la complessità con intelligenza, visione e profonda consapevolezza del presente. A festeggiarla con emozione ci sono la mamma Teresa Montalbetti, il papà Pino Buonaiuto, e le sorelle Gioia e Azzurra, che hanno accompagnato ogni passo di questo cammino con amore e orgoglio. Luna, hai reso visibile non solo la città, ma anche la forza delle idee, il valore dello studio e la bellezza dell’impegno. Che questo sia solo l’inizio di un percorso luminoso, fatto di progetti che migliorano il mondo e di sogni che si realizzano. Congratulazioni di cuore!