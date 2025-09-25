TERMOLI. Maria Settanni compie 18 anni, per lei, nel giorno in cui diventa maggiorenne, un messaggio speciale dalla sua famiglia:

«Oggi, Maria, compi diciotto anni. Un traguardo importante, una soglia che segna l’inizio di nuove avventure, sogni più grandi e scelte sempre più tue. Ma per noi, la tua famiglia, sei e resterai sempre quel sorriso che illumina le giornate, quella forza gentile che sa ascoltare, capire, abbracciare.

Ti abbiamo vista crescere con grazia, determinazione e cuore. Hai affrontato ogni sfida con coraggio, hai costruito relazioni sincere, hai saputo essere figlia, sorella, amica, con una maturità che ci rende orgogliosi ogni giorno.

Oggi ti celebriamo non solo per l’età che raggiungi, ma per la persona che sei diventata. Ti auguriamo di camminare nel mondo con la stessa autenticità che ti contraddistingue, di non smettere mai di credere nei tuoi sogni, e di circondarti sempre di bellezza, amore e verità.

Che la vita ti sorrida, Maria, come tu sorridi a lei.

Con tutto l’amore che abbiamo, la tua famiglia».