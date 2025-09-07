TERMOLI. E’ giunto il giorno del pensionamento dell’ingegner Oberto D’Amore e per lui c’è questa lettera, dalla moglie Antonella Monaco.

«Amore mio, oggi è un giorno speciale, un giorno che segna la fine di un capitolo importante della tua vita, ma anche l’inizio di un’entusiasmante nuova avventura: il tuo pensionamento.

Dopo anni di duro lavoro e dedizione, finalmente puoi goderti il meritato riposo e dedicarti a ciò che più ti piace. Ricordo ancora quando mi raccontavi di come hai iniziato scegliendo questo lavoro, portandolo avanti con tanta passione e determinazione.

Ho visto negli anni che abbiamo condiviso la tua crescita professionale, i sacrifici che hai fatto, ma anche le tante soddisfazioni che hai ottenuto. Oggi, guardandoti, vedo un uomo che ha realizzato molto, e sono immensamente orgogliosa di te.

Ora, potremo finalmente condividere più tempo insieme, dedicarci a hobby che abbiamo tralasciato, viaggiare, o semplicemente godere della nostra reciproca compagnia. Sono entusiasta di affrontare questa nuova fase della vita al tuo fianco, con la stessa gioia e complicità che ci ha sempre unito e che sempre ci unirà.

Ti auguro un pensionamento ricco di serenità, una vita piena di meraviglie, di nuove esperienze e, soprattutto di tanta felicità. Che tu possa realizzare tutti i tuoi sogni e desideri, e che questa nuova libertà ti porti tanta gioia.

La pensione dopo tanto lavoro e sacrifici è il giusto premio che ti spetta. Goditi le nuove soddisfazioni in arrivo!

Ti amo, e ti sarò sempre accanto.

Con tutto il mio amore, Antonella».