Paolo Colecchia e Sara Fiorda

TERMOLI. Si celebrano oggi le nozze di ceramica in casa Colecchia-Fiorda, per i nove anni di matrimonio di Paolo e Sara, che festeggiano assieme alla splendida Serena, frutto del loro amore. «Auguri di cuore a Sara, Paolo e Serena! Nove anni di matrimonio sono un traguardo speciale, fatto di sorrisi condivisi, sfide superate insieme e momenti che diventano ricordi preziosi.

Che questa giornata sia piena di gioia, abbracci e quella complicità che vi rende una famiglia unica e meravigliosa. Serena, sei il frutto più bello di questo amore: che tu possa crescere circondata dalla stessa dolcezza e forza che unisce i tuoi genitori. Vi auguriamo altri mille giorni da festeggiare, altre mille risate da condividere, e un amore che continui a brillare come il primo giorno». Il messaggio che giunge dai familiari e dagli staff del Sottovoce e del centro Fastweb 00.