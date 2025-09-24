Per Sofia gli auguri di papà

TERMOLI. Sofia Iagulli compie oggi undici anni, per lei il messaggio del papà: «Ciao amore di papà

Stai crescendo e stai diventando una signorina, ma per me rimarrai sempre la mia bambina.

Non hai idea amore mio cosa provo ogni volta che vengo a prenderti davanti scuola, e subito mi dai un bacio e il tuo zaino pesante. Tra i ricordi più belli che ho, e quando ti portavo sotto casa nei giardini e provavo ad insegnarti ad andare in bicicletta, mi accorgevo che tu ti sentivi sicura solo se io da dietro reggevo il tuo sellino.

Nell’arco di questa vita sono molte le difficoltà che dovrai affrontare, ma fino a quando io sarò in vita, ti prego girati quando vuoi perché a reggere il tuo sellino ci sarò sempre io il tuo papà, auguri amore mio».