TERMOLI. Dopo anni di studi e sacrifici, coronati con merito e soddisfazione, Simona Colella ha conseguito la laurea in Medicina ed è oggi medico di medicina generale, con specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio.

Attualmente esercita la sua professione presso uno studio specialistico nel Comune di Bologna. A lei vanno gli immensi auguri e le più sentite felicitazioni da parte dei genitori Michele ed Elena, dei fratelli Martina e Francesco e, naturalmente, dalla nostra redazione, con l’augurio di una brillante crescita professionale e di un futuro ricco di soddisfazioni.