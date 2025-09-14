TERMOLI. Sophie Del Borrello spegne la terza candelina. Tantissimi auguri Sophie, sono passati 3 anni di pienezza di te, hai riempito di Amore, Gioia e Armonia la nostra vita.

Tu hai saputo dare tutto di te e forse anche di più. Noi tutti le nonne Maria e Antonella, il nonno Enrico, gli zii Luigi con Elena e piccolo Enrico, lo zio Amerigo, zia Michela, la tua grandissima e Amata nonna bis (Immacolata) insieme a tutti i pro zii e zie e i cugini e la tua (zia nana) ti diciamo, “Grazie di esistere e essere nata nella nostra famiglia”.

E un grazie alla mamma Gilda a papà Alessio e Riccardo, di avercela donata. Un bacione da noi tutti e di nuovo. Auguri Sophie.