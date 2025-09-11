TERMOLI. Che giornata meravigliosa! Ai novelli sposi, Valentina Pietrovito e Carmine Di Santo, un augurio speciale:

«Che il vostro amore sia come il mare: profondo, infinito e capace di superare ogni tempesta.

Che ogni giorno insieme sia un nuovo capitolo di felicità, complicità e sogni condivisi.

Che le risate siano il sottofondo della vostra vita, e che anche nei momenti difficili sappiate sempre ritrovarvi con uno sguardo e una carezza. Oggi comincia il vostro viaggio più bello. Buona vita insieme, con tutto il cuore!»