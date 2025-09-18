A Bonefro lavori di riqualificazione di piazza Municipio

BONEFRO. «Al via i lavori di riqualificazione di Piazza Municipio, cuore simbolico di Bonefro: un intervento che la nostra comunità attendeva da tempo.

Il progetto è stato sviluppato con grande attenzione, seguendo tutte le necessarie autorizzazioni e con il contributo di uno studio specialistico sulle alberature, per coniugare al meglio la sicurezza, la valorizzazione degli spazi e il rispetto dell’ambiente.

Come Amministrazione comunale, siamo orgogliosi di essere riusciti ad avviare un’opera tanto attesa, che segna un altro importante traguardo per Bonefro.

Siamo consapevoli che i lavori comporteranno inevitabilmente qualche disagio temporaneo, ma si tratta di un passo fondamentale verso un risultato che darà nuovo volto e nuova vita al centro del nostro paese.

È importante la collaborazione da parte di tutti, specialmente riguardo al rispetto dei divieti di sosta, al fine di poter restituire al più presto ai cittadini una piazza ancora più bella, funzionale e accogliente». Così il primo cittadino di Bonefro, Nicola Giovanni Montagano.