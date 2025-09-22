A Campomarino la nona edizione del “Fitwalking for Ail”

CAMPOMARINO. Campomarino si prepara ad accogliere la nona edizione del Fitwalking for AIL, la camminata non competitiva promossa dall’Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma (AIL) delle sezioni Campobasso e Isernia. L’appuntamento solidale è fissato per sabato 27 settembre 2025 con ritrovo alle ore 16 in Piazza Vittorio Veneto; la partenza è prevista alle 16.30.

La manifestazione è aperta a tutti: sarà possibile iscriversi anche direttamente in piazza a partire dalle 16.00. Il contributo di partecipazione, fissato a 10 euro, sarà interamente devoluto per sostenere i pazienti ematologici e le loro famiglie.

L’evento si inserisce nel calendario nazionale delle iniziative AIL dedicate al fitwalking, una camminata consapevole pensata per promuovere la salute, la cultura della solidarietà e raccogliere fondi destinati alla ricerca scientifica e al supporto concreto dei malati sul territorio molisano.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare AIL Campobasso-Isernia al numero 320 8358916 o consultare il sito www.ailcampobasso.it