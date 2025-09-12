A Larino la terza edizione “A passo di Nordic verso la prevenzione”

LARINO. Tutto pronto per la terza edizione di “A passo di nordic verso la prevenzione”.

L’evento si terrà martedì 16 settembre 2025, a partire dalle ore 17.30, presso il Vallone della Terra, noto anche come “Parco delle tre Fonti”.

L’iniziativa, promossa e organizzata da AIDO gruppo comunale di Larino e LILT provinciale di Campobasso, con la partecipazione delle Misericordie di Larino e del Comune di Larino, ha l’obiettivo di promuovere la prevenzione e i buoni stili di vita.

Il percorso prevede il ritrovo e l’ingresso presso la Fonte di San Pardo, in via San Rocco, per poi proseguire nel polmone verde del Vallone della Terra, ossia il Parco delle tre Fonti, raggiungendo la Fonte di Basso, risalendo per il Centro storico di Larino e soffermandosi in Piazza Vittorio Emanuele per una breve sosta, per poi tornare al punto di partenza presso la Fonte di San Pardo.

La partecipazione è gratuita e i bastoncini per il nordic walking saranno forniti alla partenza.

L’evento è aperto a tutti.