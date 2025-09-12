A Palata la presentazione del libro “Simm Briganti, facimm paura ma … a chi”

PALATA. Questa sera, venerdì 12 settembre 2025 alle ore 18, nella sala consiliare del Comune di Palata, in via Calvario 80, si terrà la presentazione del libro “Simm brigante, facimm paura ma… a chi”, scritto da Giuseppe La Serra.
L’evento, organizzato dal Comune di Palata in collaborazione con la rivista “La Fonte” e il progetto “Borghi della lettura”, prevede i saluti di Maria Di Lena, sindaco di Palata. A seguire, gli interventi di Vincenzo Giaccio, docente all’Università del Molise, dell’autore Giuseppe La Serra, di Antonio Di Lalla, direttore della rivista “La Fonte”, e di Patrizia Manzo, della stessa rivista.
Dopo gli interventi è previsto un dibattito aperto al pubblico.
L’invito è esteso a tutta la cittadinanza.