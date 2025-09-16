A Santa Maria degli Angeli i funerali di Andrea Costantini

TERMOLI. Si terranno giovedì 18 settembre alle ore 11, presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli, i funerali di Andrea Costantini, 38 anni. La cerimonia religiosa muoverà anticipatamente dall’Ospedale di Termoli.
Dopo il rito funebre, il corteo proseguirà per Penne, dove alle ore 15.00 sarà celebrata una seconda funzione nella chiesa di Roccafinadamo Santa Marina.
Andrea lascia la compagna Angela, il figlio Cody, il papà Gennaro, la mamma Lidia, la sorella Gloria con Sergio, i nipoti, la nonna Giuseppina, gli zii, i suoceri Luigi e Lucia e tutti i parenti.