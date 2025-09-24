TERMOLI. Approda a Termoli il Festival Corale Internazionale d’Abruzzo con un Concerto che si terrà venerdì 3 ottobre 2025 alle ore 19.15 presso la Cattedrale di Termoli. Ingresso libero.
Grazie all’interessamento del maestro Valerio Santoro, che ha preso contatti tramite il Coro CPH di Vasto con la Choral-Events, organizzazione di spettacoli musicali a livello internazionale, si esibiranno i cori della Romania e della Lituania, attivi con concerti in numerosi Stati del mondo.
Da questo evento potrà realizzarsi un gemellaggio, affinché il Festival Corale Internazionale diventi un punto di riferimento sia per Abruzzo sia per Molise.