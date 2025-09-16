Addio a Maria Concetta Ludovico: “Ti ricorderemo con gioia”

TERMOLI. E’ venuta a mancare Maria Concetta Ludovico, vedova Guarcini. A dare il triste annuncio i figli Davide e Riccaro, la mamma Iolanda, la suocera Filomena, i fratelli Federico, Fabio e Ivano, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.

A ricordare Maria Concetta le sue amiche.

«Ci siamo ritrovate dopo molti anni, noi amiche di scuola e dopo una serata passata insieme le tue parole furono “è stato bello, abbiamo una vita da raccontarci! Mi è sembrato di non avervi mai lasciate dai tempi della scuola!”

Ti ricorderemo con gioia, cara Maria Concetta. Amiche per sempre! Emilia, Carmela, Gabriella, Rachele».

I funerali avranno luogo oggi, martedì 16 settembre, alle ore 16 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo.