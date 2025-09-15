Addio a Tony Tana, gli amici: “Ti ricorderemo per la tua schiettezza e ironia”

GUGLIONESI. E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Tony Tana, uomo conosciuto e benvoluto a Guglionesi. A ricordarlo è Pasquale Sisto.

«Un altro amico ci ha lasciato ieri sera, molto prematuramente. Tony, ti vogliamo ricordare per sempre così come eri: schietto e ironico.

Abbracciamo fortemente Pina e Nicolai. Le amiche e gli amici di una vita: Pina e Domenico, Michela e Tonino, Luciana e Giulio, Maria Pia e Franco, Teresa e Nicola, Maria e Claudio, Maria Vittoria e Giuseppe, Adele, Michela e Pino, Vincenzo e Pasquale. Riposa in pace».

I funerali si terranno in Chiesa Madre a Guglionesi domani, martedì 16 settembre, alle 9:30.