Addio ad Antonio Valente

TERMOLI. Ci piace ricordarlo in sella alla sua Vespa di colore rosso, si è spento domenica scorsa Antonio Valente, già dipendente del Cosib e anche rappresentante sindacale. Era un contatto costante per sondare l’umore della città, lettore fedele di Termolionline.

Alla famiglia Valente, alla moglie Vanna, alla sorella Tina, e al fratello Mauro, il nostro cordoglio. Ora raggiungerà il cognato Carlo Recchi, che ogni anno ricordava con l’omaggio floreale alla lapide sul muraglione del porto.

I funerali hanno avuto luogo lunedì scorso, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli.