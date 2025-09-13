Al Crocifisso la festa dell’Esaltazione della Croce e Maria Addolorata

TERMOLI. Dal 13 al 15 settembre, la Parrocchia Gesù Crocifisso vivrà tre giorni di celebrazioni religiose e momenti di musica e aggregazione in occasione della Festa dell’Esaltazione della Croce e di Maria Addolorata.

Il programma prende il via con la Santa Messa alle ore 18, seguita dal concerto delle Note di Nikis Band alle 21. La parte ricreativa è a cura dell’associazione Mirabilia Eventi e prevede anche animazione per bambini tutti e tre i giorni con il mago Checco.

Domenica 14 settembre, giorno dedicato all’Esaltazione della Croce, sono previste due celebrazioni eucaristiche, alle ore 8 e alle 18, quest’ultima presieduta da padre Carlo Mattei. La serata si chiuderà con il concerto del gruppo Terra Anima Sud, tra pizzica e taranta.

Lunedì 15 settembre, festa di Maria Addolorata, il pomeriggio sarà aperto alle ore 17 dalla banda di Termoli, che animerà le vie del quartiere. Alle ore 18 la Santa Messa sarà celebrata dal vescovo di Trivento, monsignor Claudio Palumbo. A seguire, la tradizionale processione per le strade del quartiere con l’accompagnamento musicale della banda di Termoli. Gran finale alle 21 con il concerto degli Aumm Aumm.

In preparazione alla festa, dall’11 al 13 settembre, è in programma il triduo con la celebrazione della Messa alle ore 18 e l’adorazione eucaristica alle 19, guidati da padre Pasquale Castrilli.

Non mancheranno anche gli stand gastronomici.