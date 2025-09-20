Al via il nuovo anno pastorale alla parrocchia santuario San Timoteo

TERMOLI. Domenica 21 settembre alle ore 11, la Parrocchia Santuario San Timoteo di Termoli dà il via al nuovo Anno Pastorale con un evento speciale aperto a tutta la comunità. Bambini, ragazzi, giovani, famiglie e anziani sono invitati a partecipare per condividere insieme questo momento di gioia e di fede.

L’iniziativa vuole essere un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza alla Chiesa e vivere insieme momenti di condivisione e comunione, riscoprendo la bellezza di far parte del popolo di Dio e rinsaldando i legami della comunità parrocchiale.