Al via l’ottava edizione di Tratturando

PALATA. Domenica 28 settembre con ritrovo alle ore 9 presso il Santuario di Santa Giusta a Palata prenderà il via l’ottava edizione di “Tratturando” un cammino nella natura che permette di rigenerare corpo e spirito attraverso l’immersione nel verde e nel silenzio assoluto che avvolge un paesaggio mozzafiato.

Ripercorrere una delle vie della transumanza. “Un percorso antico – come ricorda Maurizio Marchetti storico di Palata e ideatore della manifestazione giunta alla sua VIII edizione – Queste vie furono riorganizzate nel 1447 quando Alfonso D’Aragona istituì a Foggia la dogana della mena (conduzione) delle pecore e creò una vera e propria industria armentizia basata sulla produzione della lana. Tutto il Tavoliere fu così riservato ai pastori transumanti. Agli antichi proprietari fu concesso l’utilizzo dei campi solo nei mesi estivi dietro pagamento di un dazio. Per facilitare gli spostamenti dei pastori con gli animali, Alfonso D’Aragona diede l’ordine di sistemare le strade su cui si muovevano le pecore. Così fu creata una grande rete tratturale, i regi tratturi con una larghezza ben definita, di sessanta passi napoletani, corrispondenti a 111 metri. La pratica della transumanza iniziava il 29 settembre. Un giorno non casuale: ricorre San Michele, considerato il protettore dei pastori. Gli spostamenti stagionali erano necessari affinché le pecore potessero trovare in ogni momento dell’anno il luogo più adatto per alimentarsi e produrre lana, latte e carni di qualità. I pastori conducevano una vita di sacrifici e privazioni, senza dimenticare che erano costretti a restare separati dalla propria famiglia durante i lunghi e freddi inverni.

Nel XX secolo, la pastorizia transumante ha visto il suo declino, gli ultimi pastori transumanti hanno percorso i tratturi a piedi fino agli anni sessanta del Novecento, poi gli spostamenti sono stati sostituiti dapprima dal treno e poi dai camion.

I tratturi sono quindi abbandonati da alcuni decenni, anche se ci sono stati vari tentativi di rilanciarli. “Tratturando” è un piccolo intervento dal basso, di rilancio e vuole essere un contributo alla salvaguardia di una storia antica. La rete tratturale recuperata è un grande patrimonio paesaggistico e culturale che nel dicembre 2019 ha ricevuto la designazione da parte dell’Unesco come patrimonio immateriale dell’umanità.

Il Cammino è percorribile in autonomia. Dopo il ritrovo al Santuario di Santa Giusta alle ore 9,30 si parte. Il percorso è di circa 8 chilometri lungo il tratturo. L’arrivo è previsto per le ore 12,30 all’azienda agricola Staniscia dove si terrà un pranzo speciale preparato da “Alimentari Roberta”. Il costo di partecipazione è di 18 euro.

L’ottava edizione di Tratturando è a cura dell’associazione “Dalmatitae Gentes –Aps” e ha ricevuto il patrocinio del comune di Palata

Per Info e prenotazioni: Maurizio Marchetti 3715496505