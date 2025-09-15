“Ali di Conoscenza”, Fondazione MillenniuM Ets: buon inizio anno agli alunni delle classi prime

TERMOLI. In occasione dell’inizio dell’anno scolastico la Fondazione MillenniuM ETS lancia il progetto “Ali di Conoscenza”, un’iniziativa dedicata agli alunni delle classi prime delle scuole primarie di Termoli, con l’obiettivo di augurare loro un felice inizio anno scolastico e di trasmettere il valore della conoscenza come strumento per un mondo più inclusivo.

Il Progetto “Ali di Conoscenza” rientra tra le iniziative che fanno parte de “La Fabbrica dei Progetti Inclusivi”, un programma più ampio promosso dalla Fondazione su scala nazionale, che ha lo scopo di attivare in tutto il Paese azioni mirate a promuovere e favorire l’inclusione, l’accoglienza delle diversità e la costruzione di comunità più aperte e rispettose.

Il progetto prevede due momenti principali, ovvero uno di distribuzione di palloncini colorati a ciascun bambino, con un messaggio di augurio, simbolo del percorso di crescita e conoscenza che stanno per intraprendere ed un secondo momento, evento collettivo, che coinvolgerà principalmente gli Istituti che hanno aderito, con invito a partecipare aperto a tutte le scuole primarie di Termoli, dedicato al tema dell’inclusione e del valore della diversità.

L’iniziativa è interamente sponsorizzata dallo Store QUORE di Termoli, ha coinvolto quasi 1000 studenti con la distribuzione di palloncini colorati e un evento sul tema della diversità. Da oltre dieci anni lo Store QUORE, punto di riferimento per famiglie e bambini, affianca alla propria attività commerciale un forte impegno sociale, promuovendo crescita, benessere e inclusione. Come sottolinea l’Amministratore unico Maria Letizia Candeloro, vestire i bambini significa accompagnarli con cura nel loro percorso di crescita, offrendo non solo abiti ma anche sicurezza, autostima e speranza per il futuro.

Si desidera esprimere particolari ringraziamenti all’Istituto Comprensivo “Oddo Bernacchia” di Termoli, alla sua Dirigente Scolastica Prof.ssa Rosanna Scrascia, allo Istituto Comprensivo “Achille Pace” e alla sua Dirigente Prof.ssa Marina Crema, nonché a tutto lo staff scolastico di entrambi gli istituti, per aver accolto con entusiasmo il progetto e per l’impegno profuso nel renderlo concreto e partecipato.

“La scuola e lo studio sono strumenti fondamentali per conoscere il mondo e accogliere le differenze – dichiara dalla Fondazione MillenniuM – Ali di Conoscenza vuole essere un messaggio concreto per i bambini e un invito a tutti a costruire una società più inclusiva e attenta ai valori della solidarietà e della conoscenza. L’iniziativa si inserisce pienamente nella missione della Fondazione, che si riassume nello slogan: Investiamo nel futuro: Cultura, Inclusione e Sostegno per un Mondo Migliore, con la finalità di iniziare a sensibilizzare sin da piccoli i giovani, proprio nel luogo della scuola, quale primo approccio ad una cultura aperta e realmente inclusiva.”

La Fondazione MillenniuM e l’Impresa QUORE augurano a Dirigenti, docenti, personale scolastico e alunni un anno ricco di scoperte, conoscenza e gioia, nella certezza che la scuola sia il luogo ideale per coltivare curiosità, apertura ed inclusione.

“La conoscenza è come un palloncino: più lo riempi, più vola in alto!”