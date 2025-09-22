Anche al liceo D’Ovidio studenti in sciopero per “Gaza”

LARINO. Gli studenti del Liceo Classico e Scientifico “F. D’Ovidio” di Larino hanno deciso scioperare il giorno oggi, lunedì 22 settembre 2025, per l’aggravarsi della situazione umanitaria nella Striscia di Gaza, ove è in corso un terribile genocidio. Di fronte a tale immane tragedia, la coscienza di ogni persona deve sentirsi interpellata. Non può non condividersi la profonda angoscia per le vittime civili e non può non condannarsi l’inumana violenza a cui assistiamo.

Al di là di ogni orientamento politico, in un’ottica di unione e partecipazione al dolore di un popolo, gli studenti del “D’Ovidio”, scioperando e manifestando, vogliono testimoniare la loro assoluta contrarietà ad ogni azione che continui a compromettere le condizioni di vita nella striscia di Gaza e impedisca gli arrivi degli aiuti umanitari alla popolazione civile, tra cui molti bambini, stremata dagli attacchi e dalla fame.