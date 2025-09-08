X
lunedì 8 Settembre 2025
Arte, musica e memoria: premiati gli Alpini del Molise

CAMPOBASSO. Il presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, questa mattina, nella Sala della Biblioteca L. Lombardi di Palazzo D’Aimmo, ha consegnato due onorificenze rispettivamente al presidente dell’“Associazione Alpini del Molise”, Antonio Bucci, e alla “Fanfara Alpina del Molise”, per l’impegno artistico e culturale profuso negli anni nell’onorare, con l’alto valore simbolico della musica, i più importanti appuntamenti istituzionali realizzati sul territorio.

La Fanfara Alpina del Molise – si legge nelle motivazioni delle onorificenze – con la sua presenza autorevole e la potenza evocativa delle sue esecuzioni, ha saputo incarnare e diffondere, in Molise e in tutta Italia, l’identità e l’orgoglio degli Alpini, unendo memoria, cultura e sentimento civile.