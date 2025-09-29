Ascensori di San Nicola alle Isole Tremiti: avviata la gara per il ripristino

ISOLE TREMITI. Avviata la procedura di gara per il ripristino dei due ascensori sull’Isola di San Nicola. Lo rende noto l’amministrazione comunale.

“Si tratta di un progetto fondamentale per la comunità e per i visitatori – si legge in una nota diffusa – il ripristino degli ascensori rappresenta un passo decisivo per garantire una migliore viabilità interna, facilitare gli spostamenti e promuovere la valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico dell’isola”.

L’intervento, atteso da tempo, rientra nella più ampia strategia dell’Amministrazione volta a migliorare i servizi e l’accessibilità del territorio, rendendo San Nicola sempre più accogliente e fruibile.