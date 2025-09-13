Autismo e comunità: appuntamento col “San Martino Bluday”

SAN MARTINO IN PENSILIS. Oggi, sabato 13 settembre, Piazza Umberto I di San Martino in Pensilis si animerà con il “San Martino Bluday”, evento organizzato dall’Associazione Oltre il Blu, in collaborazione con ATS Larino e il Comune di San Martino in Pensilis, volto a promuovere la consapevolezza sull’autismo.

Lungo l’intera serata, a partire dalle ore 18:30, saranno disponibili street food, gonfiabili, zucchero filato e pop corn per grandi e piccoli. Il programma prenderà il via con attività ludico-sportive gestite dalla scuola calcio Apd Real San Martino, seguite alle 19:30 da un laboratorio creativo curato dal Centro Socio Educativo “Il Girasole”.

Non mancheranno momenti di intrattenimento: alle 20:30 si svolgerà un torneo di cornhole, mentre il mago Checco proporrà spettacoli di magie e bolle di sapone. La serata si chiuderà alle 21:30 con musica dal vivo, a cura del Centro Musica & Cultura “La Serra”.

L’evento, aperto a tutti, mira a coinvolgere la comunità locale offrendo spazi di divertimento, inclusione e riflessione su una tematica fondamentale come l’autismo.