Card Molise: “Il territorio al centro della salute”

CAMPOBASSO. “Il territorio al centro della salute”: presentazione dell’Associazione Card Molise, organismo di supporto e coordinamento nell’ambito dei Distretti Sanitari regionali, mercoledì 24 settembre 2025, alle ore 9:30, all’Assessorato al Turismo e Cultura della Regione Molise, presso la sede di via Milano 15 (ex Gil), a Campobasso. Un coordinamento, presieduto dalla dottoressa Tiziana Scellini, nato con l’obiettivo di promuovere iniziative di formazione e che all’interno dell’Asrem, così come in tutte le Aziende Sanitarie, rappresenta un importante punto di riferimento.

Nell’ottica della crescita professionale e culturale dei responsabili di distretto, e non solo, favorendo lo scambio di esperienze e l’elaborazione di proposte operative, all’incontro prenderanno parte i componenti di Card Molise, e i vertici di altre realtà regionali.

Tra i saluti istituzionali quello del direttore generale dell’Asrem, Giovanni Di Santo.