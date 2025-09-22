Casa dei Diritti di Termoli: «Stop al genocidio a Gaza»

TERMOLI. «Oggi, lunedì 22 settembre 2025, l’Italia si riunisce in una manifestazione al fine di puntare l’attenzione sulla situazione a Gaza City. Sono circa 70.000 le vittime colpite da Israele, tra cui donne e bambini. La situazione è al collasso a causa delle scarse provviste di cibo, acqua e medicinali che faticano ad arrivare a Gaza». Interviene la Casa dei Diritti delle persone di Termoli in merito al conflitto mediorientale.

«Sono innumerevoli i bombardamenti che ogni giorno colpiscono la città, presi d’assalto sono soprattutto scuole, rifugi, ospedali (ecc…) costringendo i medici a operare in assenza di elettricità e con scarsi medicinali.

Israele negli ultimi giorni sta intensificando la sua azione, i loro carri militari stanno invadendo Gaza al fine di occuparla totalmente, l’esercito israeliano ha emanato un’ordinanza di evacuazione in vista di un’offensiva più ampia. I palestinesi si stanno spostando a sud della striscia, ma i gruppi di aiuto hanno avvertito che non ci sono infrastrutture e beni primari sufficienti per l’intera popolazione.

Si tratta di un vero e proprio genocidio a cielo aperto.

Profondamente toccanti sono i video provenienti dalla striscia e divulgati sui social, si tratta di report crudi nei quali il mondo può osservare la tragicità della situazione: bambini malnutriti e orfani sotto un cielo costellato da incessanti bombardamenti. Questi video sono la dimostrazione di un collasso umanitario globale, non possiamo girarci dall’altra parte. È tempo di intervenire al fine di bloccare questo genocidio, il mondo non può più restare a guardare».