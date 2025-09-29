Casacalenda celebra San Francesco patrono d’Italia

CASACALENDA. Casacalenda si prepara a celebrare la Festa di San Francesco d’Assisi 2025, patrono d’Italia, con un intenso programma di appuntamenti religiosi e comunitari ospitati all’Eremo Sant’Onofrio.
Il tema scelto per quest’anno riprende la celebre preghiera del Santo di Assisi: “Signore, fa’ di me uno strumento della tua Pace”.
Le celebrazioni avranno inizio mercoledì 1° ottobre, con il Rosario Francescano alle ore 17.30 e la Santa Messa alle 18.00. Stesso calendario anche per il 2 ottobre.
La giornata di venerdì 3 ottobre sarà arricchita dalla lettura del Transito di San Francesco, al termine della Santa Messa: un momento di intensa spiritualità che rievoca l’ultimo tratto terreno del Poverello d’Assisi.
Il culmine si avrà sabato 4 ottobre, giorno della solennità liturgica di San Francesco. Dopo il Rosario delle 17.30, la Messa delle 18.00 sarà presieduta da padre Charbel Abou Kheir O.M.M., con la partecipazione dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Durante la celebrazione interverrà anche la sindaca di Casacalenda, Sabrina Lallitto, con un messaggio di pace rivolto alla comunità.
La serata si concluderà con la processione dell’insigne reliquia del Santo, accompagnata dalla “Lorenz Band” di Gambatesa, seguita dalla benedizione al paese.
L’evento, promosso dai Frati Minori, conferma l’Eremo Sant’Onofrio come cuore pulsante della fede e della vita comunitaria di Casacalenda e del territorio circostante.