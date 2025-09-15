Contucci: «Che sia un nuovo anno ricco di esperienze e soddisfazioni»

MONTENERO DI BISACCIA. «A tutti voi ragazzi, buon inizio e un grande in bocca al lupo. Alle famiglie, ai docenti e a tutto il personale scolastico, l’augurio che questo nuovo anno sia ricco di esperienze e soddisfazioni.

Ci scusiamo per qualche piccolo disagio che potrà crearsi all’ingresso della scuola Primaria, ma, come saprete, siamo stati destinatari di un finanziamento con il quale stiamo realizzando la mensa in alcuni locali al piano terra della scuola; portate ancora un po’ di pazienza». Così la sindaca di Montenero, Simona Contucci.