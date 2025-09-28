Convenzione con gli infermieri al “Silvio Di Lalla”

CASACALENDA. Sarà presentata lunedì 29 settembre alle ore 9, presso l’auditorium di viale Kennedy, la nuova convenzione tra l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Campobasso-Isernia e l’Istituto Silvio Di Lalla.
L’iniziativa, rivolta alla formazione degli studenti, vedrà gli interventi della direttrice dell’Usr Molise Maria Chimisso e della presidente Opi Cristina Magnocavallo.
Modera la dirigente scolastica Filomena Giordano. L’accordo punta a rafforzare il dialogo tra scuola e professioni sanitarie attraverso percorsi formativi e attività di orientamento.