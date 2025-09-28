X
domenica 28 Settembre 2025
Convenzione con gli infermieri al “Silvio Di Lalla”

  • Redazione
  • Comunità

CASACALENDA. Sarà presentata lunedì 29 settembre alle ore 9, presso l’auditorium di viale Kennedy, la nuova convenzione tra l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Campobasso-Isernia e l’Istituto Silvio Di Lalla.

L’iniziativa, rivolta alla formazione degli studenti, vedrà gli interventi della direttrice dell’Usr Molise Maria Chimisso e della presidente Opi Cristina Magnocavallo.

Modera la dirigente scolastica Filomena Giordano. L’accordo punta a rafforzare il dialogo tra scuola e professioni sanitarie attraverso percorsi formativi e attività di orientamento.