Cordoglio per la scomparsa di Pasquale Di Nucci “La Tosca”

TERMOLI. È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari, all’età di 75 anni, Pasquale Di Nucci, “La Tosca”.
Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli, le nuore, le sorelle, il fratello, i cognati, i nipoti e tutti i parenti.
I funerali si terranno domani, 17 settembre 2025, alle ore 11, presso la chiesa Santa Maria in Cielo Assunta a Capracotta, con partenza dalla casa dell’estinto in via Catania 74, Termoli.
La famiglia ringrazia quanti vorranno unirsi al loro dolore. Non fiori ma di destinare eventuali offerte ad opere di bene.
“Ci uniamo al dolore della famiglia in questo momento di grande tristezza”, scrivono Vincenzo Greco e famiglia, l’ex titolare della tabaccheria di via Molise.